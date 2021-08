Myanmar: Cina a inviato speciale Asean, trattare con tutti e respingere interferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinesi, Wang Yi, ha avuto ieri una conversazione telefonica con l’inviato speciale dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in Myanmar, Erywan Yusof, col quale ha parlato della situazione birmana e dei rapporti bilaterali tra Cina e Brunei, Paese di cui Yusof è viceministro degli Esteri. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese. Accogliendo con favore la nomina dell’inviato speciale, in conformità con il consenso in cinque punti raggiunto dai leader dell’Asean, Wang ha offerto alcuni suggerimenti per il raggiungimento di “una soluzione politica all’interno del quadro costituzionale attraverso il dialogo”. Questi i punti indicati: trattare con tutte le parti in modo pragmatico; dare la massima priorità all’aiuto al Myanmar nella lotta contro la pandemia di coronavirus; promuovere la pace attraverso i colloqui, “restituire il potere statale al popolo in modo ordinato e riavviare il processo democratico”; opporsi all’interferenza negli affari interni birmani da parte di “forze extraterritoriali” e rispettare la sovranità del Paese e la scelta del suo popolo. (segue) (Cip)