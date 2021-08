Myanmar: Cina a inviato speciale Asean, trattare con tutti e respingere interferenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha affermato che la Cina, come i Paesi dell’Asean, è amica del Myanmar e ha auspicato che raggiunga la pace e la stabilità. Il responsabile della diplomazia cinese ha assicurato che la Cina fornirà aiuto al Myanmar “attraverso vari canali” e sosterrà pienamente l’inviato speciale dell’Asean nello svolgimento dei suoi compiti. Erywan, si legge nella nota, ha ribadito il suo impegno a portare avanti l’attuazione del consenso in cinque punti, a far progredire il dialogo tra le parti, a fermare la violenza, a promuovere l’inclusione e ad aiutare il Myanmar ad adempiere ai suoi impegni nei confronti della comunità internazionale. L’inviato speciale ha espresso apprezzamento per il ruolo della Cina, dicendosi disponibile a rafforzare il coordinamento con Pechino. (segue) (Cip)