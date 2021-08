Myanmar: Cina a inviato speciale Asean, trattare con tutti e respingere interferenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, di cui a settembre si celebrerà il 30mo anniversario, Wang ha espresso la speranza che le parti colgano l’occasione per approfondire la cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) e dare impulso al partenariato strategico. Per il ministro cinese la cooperazione contro la pandemia rimane attualmente una priorità assoluta e la Cina invierà prima possibile un lotto di vaccini al Brunei. Wang, inoltre, ha ringraziato il Sultanato per il suo contributo allo sviluppo delle relazioni Cina-Asean. A sua volta Erywan ha espresso gratitudine per le forniture mediche che Bandar Seri Begawan ha ricevuto da Pechino e ha auspicato che il comitato direttivo intergovernativo possa dare ulteriore slancio alla cooperazione in vari campi, tra i quali energia, agricoltura e pesca. (segue) (Cip)