Giappone: nucleare, iter revisione sicurezza interrotto per possibili manipolazioni dati

- L’Autorità per la regolamentazione del nucleare giapponese ha annunciato ieri la sospensione dell’iter di revisione della sicurezza del reattore n.2 presso la centrale nucleare di Tsuruga, nella prefettura di Fukui. L’agenzia accusa il gestore dell’impianto, Japan Atomic Power Co., d’aver manipolato una serie di dati geologici relativi alle faglie sismiche sottostanti la centrale nucleare. La procedura di revisione della sicurezza rimarrà sospesa in attesa di un chiarimento da parte dell’utility e di modifiche strutturali alle modalità di gestione dei dati. Secondo la stampa giapponese, la sospetta manipolazione dei dati geologici potrebbe comportare la bocciatura della domanda di riattivazione del reattore nucleare, rimasto inattivo per un decennio dopo il disastro della centrale nucleare di Fukushima, che causò l’arresto completo del comparto nucleare civile del Giappone. Già nel febbraio dello scorso anno l’Agenzia per la regolamentazione del nucleare giapponese aveva denunciato incongruenze nei dati relativi alle prospezioni geologiche forniti da Japan Atomic Power. I dati sottoposti a manipolazione sarebbero quelli relativi a punti cruciali per determinare se le faglie sottostanti la centrale nucleare siano attive o meno. (Git)