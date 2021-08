Giappone: Paralimpiadi, presidente Cio Bach tornerà a Tokyo per la cerimonia di apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, tornerà a Tokyo per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Lo riferiscono fonti citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui il funzionario sarà nella capitale giapponese da lunedì 23 agosto, alla vigilia dell’evento di apertura dei Giochi paralimpici presso lo Stadio nazionale che nelle scorse settimane ha ospitato anche le Olimpiadi estive. La stampa giapponese ricorda che Bach è stato protagonista di una polemica il 9 agosto, il giorno dopo la chiusura dei Giochi olimpici, per aver visitato Ginza, il distretto commerciale di lusso di Tokyo, nonostante l’ordinanza di emergenza in vigore nella città a causa della pandemia di coronavirus. Le Paralimpiadi si terranno a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre prossimi. (Git)