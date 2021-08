Afghanistan: Fmi taglia i fondi a Kabul in risposta alla presa di potere dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato ieri che l’Afghanistan non potrà più accedere ai finanziamenti erogati dall’organizzazione, incluso un pagamento di quasi mezzo miliardo di dollari già calendarizzato, a seguito della conquista di Kabul da parte dei talebani. La decisione del Fondo riflette l’incertezza riguardo il riconoscimento di un governo talebano dell’Afghanistan da parte della comunità internazionale. “Come sempre accade, il Fmi è guidato dalle prospettive della comunità internazionale”, recita una nota diffusa da un portavoce del Fondo monetario. “Al momento manca nella comunità internazionale una chiara visione riguardo il riconoscimento di un nuovo governo in Afghanistan”. Per tale ragione, il Fondo sospenderà l’accesso del Paese ai diritti speciali di prelievo (Dsp) e ad altre tipologie di risorse finanziarie e creditizie. Il Fondo monetario internazionale è impegnato proprio in queste settimane nel processo di allocazione di nuovi Dsp per un importo complessivo di 650 miliardi di dollari in dollari, euro, yen, sterline e yuan per il sostegno alle economie globali danneggiate dalla pandemia di coronavirus. La direttrice del Fondo, Kristalina Georgieva, ha definito il piano “la più grande allocazione di Dsp nella storia del Fmi”. (Nys)