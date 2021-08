Usa: Alaska, giudice federale revoca autorizzazione progetto petrolifero di ConocoPhillips

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha revocato ieri l’autorizzazione del governo federale Usa al progetto da 6 miliardi di dollari di ConocoPhillips per lo sviluppo delle risorse petrolifere di Willow, in Alaska, citando criticità nelle analisi di impatto ambientale. La sentenza rappresenta un nuovo colpo per il grande progetto di estrazione petrolifera su cui il governo dell’Alaska contava per compensare il calo generale dell’output petrolifero in quello Stato. Il portavoce di ConocoPhillips, Dennis Nuss, ha dichiarato che l’azienda studierà le motivazioni della sentenza e valuterà le opzioni percorribili. (Nys)