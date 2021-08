Corea del Sud: Moon annuncia campagna di vaccinazione contro neoplasie uterine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha promesso oggi, 19 agosto, di espandere il programma nazionale di vaccinazione contro le neoplasie della cervice uterina, includendovi tutte le ragazze di età inferiore a 18 anni. “Il governo espanderà il perimetro dei beneficiari del programma di vaccinazione gratuita sino ad includere tutte le ragazze sino a 17 anni, rispetto all’attuale limite di 12 anni”, ha annunciato Moon in risposta a una petizione civica presentata in occasione del quarto anniversario del servizio presidenziale di petizioni online. “Lavorerò per estendere il diritto di tutte le adolescenti di godere di vaccinazioni gratuite”, ha aggiunto il presidente. Moon ha detto che intende giungere in un secondo momento ad includere nel programma di vaccinazione gratuita anche le donne di età compresa tra 18 e 26 anni e quelle nelle fasce a minor reddito. Le neoplasie della cervice uterina sono l’unica forma di cancro prevenibile tramite vaccinazione, ma il costo del relativo vaccino è assai elevato: in Corea del Sud ammonta a circa 512 dollari per ogni singola dose, un importo che ha limitato la portata della relativa campagna vaccinale. (Git)