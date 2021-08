Usa-Cina: Washington limita capienza dei voli in arrivo dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 18 agosto, che la capienza massima di alcuni voli passeggeri in arrivo dalla Cina verrà ridotta al 40 per cento per una durata di almeno quattro settimane, in risposta a misure analoghe adottate da Pechino nei confronti di United Airlines. La Cina ha annunciato l’imposizione di sanzioni alla compagnia aerea statunitense lo scorso 6 agosto, dopo aver denunciato la presenza di cinque passeggeri positivi al nuovo coronavirus a bordo di un volo United proveniente da San Francisco e atterrato a Shanghai. Il governo Usa sostiene che la misura adottata dalla Cina violi l’accordo sui servizi di trasporto aereo in vigore tra i due Paesi, e ponga “un onere di responsabilità iniquo sulle compagnie aeree per i viaggiatori che risultano positivi alla Covid-19 dopo il loro arrivo in Cina”. Il dipartimento dei Trasporti ha evidenziato altresì che le compagnie aeree non hanno a loro disposizione “metodi indipendenti per verificare le diagnosi di positività alla Covid-19 comunicate dalle autorità cinesi”. Nelle scorse settimane Pechino aveva offerto a United Airlines una serie di alternative, inclusa la cancellazione di due voli settimanali da San Francisco a Shanghai, la loro prosecuzione senza passeggeri a bordo, o la riduzione della capienza massima al 40 per cento su quattro voli settimanali. (Nys)