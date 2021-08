Ict: Lg effettua trasmissione di dati tramite tecnologia 6G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lg Electronics Inc ha annunciato di aver effettuato con successo una trasmissione dimostrativa di dati tramite tecnologia sperimentale 6G basata sullo spettro del Terahertz (radiazioni submillimetriche). Il colosso dell’elettronica sudcoreano sta tentando di guadagnare una posizione di primo piano nello sviluppo della nuova tecnologia di trasmissione dei dati tramite etere. L’esperimento di Lg è consistito nell’invio di una comunicazione 6G in ambiente aperto entro una distanza di 100 metri. La trasmissione è stata effettuata la scorsa settimana a Berlino, in collaborazione con Fraunhofer-Gesellschaft, primo ente di ricerca europeo nel campo della scienza applicata. (Git)