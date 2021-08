Usa-Italia: colloquio Di Maio-Blinken, focus su situazione in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Al centro della telefonata, riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, vi è stato il coordinamento fra alleati e partner in Afghanistan. Le parti “hanno discusso degli sforzi di evacuazione in corso e dei mezzi per promuovere la sicurezza di tutti i cittadini afgani e internazionali”, conclude la nota. (Nys)