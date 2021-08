Corea del Sud-Giappone: corte giudiziaria ordina sequestro asset di Mitsubishi Heavy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte distrettuale di Suwon, in Corea del Sud, ha ordinato il sequestro di asset detenuti nel Paese da Mitsubishi Heavy Industries Ltd., come forma di compensazione alle vittime delle pratiche di lavoro forzato risalenti alla Seconda guerra mondiale. La corte ha ordinato il sequestro di asset per un valore di 850 milioni di won (circa 725mila dollari), sotto forma di obbligazioni dell’azienda Ls Mtron Ltd, un costruttore di macchinari sudcoreano. Mitsubishi si è attenuta alle indicazioni del governo giapponese, rifiutando di ottemperare agli obblighi di risarcimento decretati dalla magistratura sudcoreana. Le dispute tra Corea del Sud e Giappone relative ai trascorsi bellici tra i due Paesi hanno causato una crisi diplomatica che si protrae sin dalla fine del 2019. (segue) (Git)