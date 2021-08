Afghanistan: gruppo jihadista siriano Tahrir al Sham celebra “conquista” dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo salafita siriano Hay’at Tahrir al Sham (Hts, precedentemente noto come Fronte Al Nusra) ha accolto con favore la presa di Kabul da parte dei talebani, auspicando che risultino “vittoriosi” anche i jihadisti della Siria. E’ quanto emerge da un messaggio pubblicato da Hts sui suoi canali social. Il gruppo armato, che formalmente ha interrotto i rapporti con Al Qaeda da diversi anni, è considerato la principale formazione jihadista attiva al momento in Siria. “Ci congratuliamo con i nostri fratelli talebani e con la nostra gente in Afghanistan per questa chiara conquista, e chiediamo a Dio di garantire vittoria anche alla Rivoluzione siriana”, afferma la nota. Nei giorni scorsi la vittoria talebana è stata accolta con favore anche dal gruppo islamista palestinese Hamas. (Res)