Messico: governo esamina prime domande di asilo dei cittadini afgani

- Il governo del Messico ha iniziato a esaminare le prime domande di asilo politico richiesto da parte di cittadini afgani in fuga dal proprio paese dopo il ritorno al potere talebani. Il paese nordamericano ha informato di stare esaminando in particolare le richieste di donne e ragazze che potrebbero essere maggiormente a rischio in Afghanistan. Le procedure di richiesta di asilo si stanno svolgendo attraverso l'ambasciata messicana a Teheran, capitale dell'Iran, ha spiegato il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. "Vi informo che con la partecipazione attiva di Guillermo Puente Ordorica, ambasciatore messicano in Iran, abbiamo iniziato a processare le prime domande di asilo di cittadini afgani, in particolare donne e ragazze che ne hanno fatto richiesta", ha affermato il ministro in una nota pubblicata su Twitter. Negli ultimi giorni migliaia di persone stanno cercando di lasciare l'Afghanistan dopo l'arrivo dei talebani nella capitale Kabul.(Mec)