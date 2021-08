Egitto: nuova legge inasprisce pene per molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, ha firmato una legge che modifica le pene per gli autori di molestie sessuali. L’iniziativa legislativa, pubblicata in Gazzetta Ufficiald, prevede da due a quattro anni di carcere e una multa compresa tra 100 mila e 200 mila lire egiziane (12 mila euro). Le pene riguardano gli autori di molestie, sia verbali che fisiche, anche attraverso insinuazioni sessuali o pornografiche. I siti di social network saranno inclusi tra i mezzi con cui molestare. Nel caso di reiterazione del reato, sono previsti almeno 3 o non più di 5 anni di carcere e una multa fino a un massimo di 300 mila lire egiziane (circa 18 mila euro). La legge prevede la reclusione per un periodo non inferiore a 7 anni per chiunque abbia avuto autorità professionale o familiare sulla vittima nei casi di molestie sessuali.(Cae)