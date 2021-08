Indo-Pacifico: fregata tedesca verso il Mar Cinese Meridionale, in dubbio sosta a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata Bayern della Marina militare tedesca, che ha intrapreso 15 giorni fa il suo viaggio inaugurale nell’Indo-Pacifico, è diretta verso il Mar Cinese Meridionale, ed è ancora in attesa di una risposta dalle autorità cinesi per una sosta al porto di Shanghai. Il materiale informativo fornito dalla Marina tedesca lo scorso 2 agosto, dopo la partenza della fregata da Wilhelmshaven, citava tra le soste previste i porti di Gibuti, Karachi, Diego Garcia, Perth, Guam, Tokyo, Incheon, Shanghai, Ho Chi Minh City, Colombo e Mumbai. La Bayern navigherà nel Mar Cinese Meridionale, ma si manterrà a più di 12 miglia nautiche dagli atolli unilateralmente occupati dalla Cina, e non transiterà attraverso lo Stretto di Taiwan. Secondo una nota dell’ambasciata tedesca a Islamabad, la nave farà sosta a Karachi il 9 settembre. La fregata è la prima unità della Marina militare tedesca a condurre un viaggio nell’Indo-Pacifico da oltre vent’anni a questa parte. (Fim)