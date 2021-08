Afghanistan: Pentagono, finora con talebani nessuna interazione ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a questo momento non si è verificata alcuna interazione ostile tra il movimento afgano dei talebani e i 4.500 militari statunitensi ancora presenti a Kabul per difendere le evacuazioni in corso. Lo ha detto il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, parlando con i giornalisti. Il capo del Pentagono ha assicurato che le truppe Usa "stanno lavorando con i talebani" per garantire l'accesso sicuro all'aeroporto di Kabul, dove sono in corso le operazioni di evacuazione.(Nys)