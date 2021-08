Afghanistan: Di Maio, da console Claudi grande prova d’amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se stiamo riuscendo a riportare a casa i nostri connazionali e gli afghani che hanno collaborato con il nostro Paese lo dobbiamo anche a persone come Tommaso Claudi. Il nostro console a Kabul. Lo scrive in un messaggio su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Il suo impegno in una situazione d’emergenza, davanti a difficoltà evidenti, è una prova di grande amore per l'Italia. A questo si aggiunge la stretta collaborazione con il Ministero della Difesa e con gli altri Paesi con cui portiamo avanti un'azione comune. E poi lasciatemi dire che anche in questa occasione è proprio la sensibilità della nostra diplomazia, oltre che del personale militare, che consente di porgere la mano alle popolazioni in difficoltà con vero spirito di solidarietà”, spiega il ministro. “Una sensibilità e uno slancio che emergono anche dalle parole di Tommaso: ‘Abbiamo dovuto assistere a scene drammatiche. Siamo tuttavia riusciti in condizioni di assoluta emergenza a riportare a casa i nostri connazionali e alcuni dei nostri collaboratori afghani. Stiamo assistendo ad una grandissima tragedia umanitaria e tutti noi stiamo dando il massimo mettendoci tutto il cuore e la professionalità di cui siamo capaci’”, aggiunge Di Maio. “Restiamo uniti e non molliamo, l’impegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è massimo”, conclude.(Nys)