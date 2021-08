Giappone: sale a 8 il bilancio delle vittime del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia meteorologica del Giappone ha messo in guardia dal rischio di ulteriori alluvioni e smottamenti nel Paese, a causa del fronte stazionario di maltempo che da giorni causa piogge torrenziali nel Paese. Dalla scorsa settimana gli effetti del maltempo hanno causato almeno otto vittime in Giappone; nelle scorse ore il fronte delle perturbazioni si è mosso verso nord in direzione dell’Hokkaido. Nella mattinata di ieri si è anche verificato un terremoto di magnitudo 4,2, che ha colpito la città di Shobara, nella prefettura di Hiroshima. (Git)