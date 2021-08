Afghanistan: ex presidente Ghani, nel prossimo futuro ritornerò nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente afgano, Ashraf Ghani, “ritornerà nel prossimo futuro” in Afghanistan dopo aver lasciato il Paese domenica scorsa, 15 agosto, mentre i talebani conquistavano la capitale Kabul. Ghani lo ha annunciato in un discorso televisivo tenuto questa sera alla nazione dagli Emirati Arabi Uniti, dove si trova attualmente con la famiglia. “Domenica scorsa mi sono recato nel mio ufficio normalmente e a mezzogiorno sono andato al ministero della Difesa”, ha detto Ghani. “Alcuni guardiani sono giunti, mi hanno informato che vi era un sospetto colpo di Stato e mi hanno portato via dall’area”, ha sottolineato. “Mi hanno costretto a lasciare la capitale, e dopo i soldati talebani sono entrati nella sede della presidenza (…) Hanno cercato di trovarmi e volevano ripetere il caos di 20, 30 anni fa”, ha sottolineato. “Se fossi rimasto al potere i talebani avrebbero versato sangue”, ha proseguito Ghani, aggiungendo di “non temere la morte, ma di non voler mettere in pericolo l’Afghanistan”. “Le nostre forze non hanno responsabilità per la sconfitta”, ha aggiunto Ghani, secondo cui tale responsabilità è in capo “ai politici”. (Res)