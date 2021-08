Afghanistan: Fd'I, governo inadeguato, Draghi riferisca alle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Imbarazzante l'inadeguatezza del governo Italiano di fronte alla catastrofe politica e umanitaria in Afghanistan. Disarmante osservare che ci hanno messo meno tempo i talebani a conquistare l'Afghanistan e Kabul che il governo italiano a prendere una posizione e le Camere a convocarsi". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il presidente dei senatori del partito, Luca Ciriani, secondo cui "le proporzioni del disastro sono immense: alla tragedia umanitaria degli afghani nelle grinfie dell'integralismo islamico si aggiungono i rischi per le Nazioni che verranno coinvolte su più piani, tra i quali un fenomeno migratorio di rilevanza eccezionale e probabilmente mai visto prima". Il 'cambio di passo' del governo dei sedicenti migliori - aggiungono in una nota - in politica estera non si è visto, anzi non si è proprio visto alcun passo. Per Fratelli d'Italia non è certo sufficiente la blanda informativa in Commissione garantita dai ministri competenti: serve una convocazione urgente di Camera e Senato per ascoltare le comunicazioni del presidente Draghi e conseguentemente votare una risoluzione che indirizzi l'esecutivo sul piano internazionale". A questo scopo "invieremo una lettera urgente ai presidenti di Camera e Senato con questa richiesta. Siamo sicuri che tutte le forze politiche che in queste ore hanno dimostrato particolare predisposizione a commentare sui social appoggeranno la richiesta di Fratelli d'Italia per passare dai tweet alle azioni di governo", concludono. (Com)