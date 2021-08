Roma 2021: Bianchi (ex ministro), guiderò lista Ecodigital a sostegno di Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho ritenuto di mettere a disposizione la mia esperienza di urbanista per guidare una lista ecologista e innovatrice (Ecodigital) a sostegno della candidatura a sindaco di Roma di Virginia Raggi”. Lo comunica in una nota l’ex ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi. “La lista civica Virginia Raggi, alla quale ho inizialmente aderito, nelle ultime settimane ha attratto molte persone interessate a portare avanti istanze ecologiste legate alla sostenibilità e all’innovazione - aggiunge -. Per questo, abbiamo creato una nuova lista in grado di raccogliere e dare spazio a quelle istanze. Ho dato la mia disponibilità a guidarla insieme ai tanti cittadini che ogni giorno si impegnano per una vera transizione ecologica in questa città e che sono pronti a lavorare al fianco di Virginia Raggi”. (Com)