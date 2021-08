Venezuela: l'italiano Gianluca Rampolla del Tindaro nuovo coordinatore residente Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’italiano Gianluca Rampolla del Tindaro è stato designato dalle Nazioni Unite nuovo coordinatore residente Onu in Venezuela. La nomina è già stata accettata dal governo di Nicolas Maduro. Dal 23 agosto Rampolla del Tindaro assumerà l’incarico di coordinatore umanitario a Caracas. Tra gli ultimi incarichi ricoperti dal funzionario Onu c'è quello di coordinatore residente delle Nazioni Unite in Papua Nueva Guinea e direttore per gli affari politici presso l'Ufficio regionale delle Nazioni Unite per l'Africa centrale a Libreville, in Gabon. (Nys)