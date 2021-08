Bolivia: terzo controllo medico in un mese per l'ex presidente Anez, legali chiedono scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, è stata trasferita oggi dal carcere in cui sta scontando la detenzione preventiva ad un ospedale della città di El Alto per dei controlli medici, riferisce il quotidiano "La Razon". Si tratta del terzo trasferimento in ospedale nel mese di agosto per l'ex presidente, che denuncia di soffrire un quadro di ipertensione acuta per il quale ha più volte chiesto la sospensione delle misure cautelari. L'avvocato di Anez, Jorge Valda, ha denunciato che le autorità non lo hanno informato del trasferimento così come non ne era a conoscenza la famiglia. "Si tratta di un attentato diretto contro la sua vita e la sua integrità e dimostra una volta di più che la privazione della libertà non è giustificata e ha il solo obiettivo di toglierle la vita", ha aggiunto il legale. Valda ha dichiarato che continuerà a fare ricorso in "tutte le istanze" oltre a fare appello alla "solidarietà della società civile". Al termine della revisione medica l'ex presidente, indagata nell'inchiesta della magistratura sul presunto colpo di Stato di novembre del 2019, è stata riportata al carcere di Miraflores della capitale La Paz. (segue) (Brb)