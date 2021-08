Roma 2021: Calenda, su trasporti società staccata da politica, sindacati controllano consiglio capitolino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gestire il trasporto pubblico locale a Roma "va fatta una società unica con la parte gestita da Fs, Atac e Cotral" e che sia una società "staccata dalla politica perchè il problema è che i sindacati controllano il consiglio comunale. Se non si separa il consiglio comunale dalle partecipate, e non lo si fa secondo un sistema privatistico, non si risolvono i problemi di gestione dei rifiuti, dei trasporti, e tutto il resto". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in occasione della partecipazione alle serate di dibattito elettorale a San Felice Circeo nell'ambito della rassegna "Mediterranea, la civiltà blu". Per Calenda "non è vero che non si può governare Roma, bisogna stare con le chiappe sulla sedia e lavorare, controllare". Il sindaco "non deve gestire i sindacati ma i dipendenti. Il sindaco deve star lì con i direttori, invece di andare a fare le conferenze stampa, e lasciare il capo gabinetto" a gestire la città, e "il burocrate che non firma lo si sposta, perchè non lo si può licenziare, non è la soluzione ottimale ma lo si gestisce", ha concluso. (Rer)