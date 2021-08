Afghanistan: Conte, ora priorità sono corridoi umanitari e dialogo serrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento "è prioritario costruire i corridoi umanitari per mettere in sicurezza e portare qui tutte le persone che hanno collaborato e che si sono esposte, anche sui diritti civili" in Afghanistan. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte nel corso della presentazione del volume "Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato" di Enrico Passaro, responsabile dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Dobbiamo interrogarci, dopo 20, anni sul fatto che non è con le armi che risolveremo problemi così complessi", ha aggiunto sottolineando la necessità "di un dialogo costante con il nuovo regime". Russia e Cina, in questo senso, "devono sedersi al tavolo e l'occidente deve coinvolgere tutta la comunità internazionale per tenere i talebani dentro un dialogo serrato per proteggere il lavoro fatto e garantire sicurezza a tutti", ha concluso.(Rin)