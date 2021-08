Usa: Biden, pronto piano per terza dose vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie statunitensi hanno appontato un piano per la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid per ogni adulto già completamente immunizzato. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Joe Biden. “Questa dose aumenterà la vostra risposta immunitaria e la vostra protezione dal Covid-19”, aggiunge l’inquilino della Casa Bianca. "Siamo ancora in una pandemia tra i non vaccinati”, ha spiegato il capo di Stato Usa in un discorso dalla Casa Bianca. “Mentre stiamo vediamo i casi diminuire in alcune zone, assistiamo a una crescita di contagi tra quelli che non hanno ricevuto il vaccino. Attualmente le persone che hanno facoltà di ricevere il vaccino e risultano non immunizzate sono 85 milioni. Sono a rischio reale e in tutto il Paese”, ha concluso.(Nys)