Brasile: ministero Salute, terza dose vaccini a partire da anziani operatori sanitari

- L'inoculazione della terza dose di vaccini contro il Covid-19 in Brasile dovrebbe iniziare a partire da anziani e operatori sanitari. L'informazione è stata fornita dal ministro della Salute, Marcelo Queiroga, durante una conferenza stampa. Il ministro ha tuttavia evidenziato che prima di autorizzare la somministrazione della dose di richiamo saranno necessari più dati scientifici. "Stiamo pianificando in modo che, non appena avremo tutti i dati scientifici e avremo a disposizione un numero sufficiente di dosi, potremmo disporre un richiamo per il vaccino. Questo vale per tutti i vaccini in utilizzo. Per questo abbiamo bisogno di dati scientifici, non lo faremo basandoci su opinioni", ha spiegato. Queiroga ha ricordato inoltre che il ministero ha già commissionato uno studio per verificare la strategia della terza dose nelle persone che hanno assunto il CoronaVac, sviluppato dalla industria farmaceutica cinese, SinoVac. Dal canto suo l'Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha autorizzato studi per verificare l'efficacia di terza dose anche per i vaccini Pfizer e AstraZeneca. "Sappiamo che gli anziani hanno un sistema immunitario compromesso ed è per questo che sono più vulnerabili. Le persone che hanno preso due dosi del vaccino possono ammalarsi di Covid, comprese le forme gravi della malattia. Ma se confrontiamo chi ha vaccinato con due dosi e coloro che non hanno vaccinato, il beneficio del vaccino è innegabile", ha affermato Queiroga.(Brb)