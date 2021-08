Usa: vietato pesticida che causa danni allo sviluppo dei minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) ha deciso di vietare l'uso di un pesticida, il cui utilizzo sembrerebbe collegato a problemi di sviluppo nei bambini. Lo scrive la stampa Usa. L’agenzia ha precisato che si tratta di una sostanza chiamata clorpirifos, i cui effetti andrebbero da un abbassamento del quoziente intellettivo a una memoria compromessa, fino a impatti negativi sullo sviluppo motorio. All'inizio di quest'anno è arrivata un'ordinanza del tribunale che ha concesso all'agenzia un tempo limitato per fornire indicazioni tali da usare il pesticida in modo sicuro o, in caso contrario, per vietarlo.(Nys)