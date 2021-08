Libia: premier Dabaiba, governo è disponibile a sostenere spese per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo unitario nazionale della Libia è disponibile a sostenere tutte le spese necessarie per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni, previste il prossimo 24 dicembre 2021. Lo ha affermato il primo ministro del governo di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, in un messaggio indirizzato oggi al presidente dell’Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh. La questione non richiederà dunque il sostegno da parte di “nessuna organizzazione internazionale o locale”, aggiunge il messaggio del premier libico. (Lit)