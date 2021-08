© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prossimi 4-5 anni sono quelli in cui o cambiamo direzione" per quel che riguarda lo sviluppo sostenibile del Paese e la salvaguardia ambientale "oppure dovremmo sempre rincorrere". Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ospite di "Festambiente" organizzata da Legambiente.(Rin)