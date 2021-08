Vaccini: Calenda, maggioranza sotto scacco minoranza, è populismo e M5s è responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei vaccini e dei no vax "c'è una maggioranza" vaccinata "che è tenuta sotto scacco dalla minoranza" non vaccinata e "l'idea che non esistono doveri accanto ai diritti è il principio del populismo su cui il M5s ha una responsabilità. Se non assolvi i doveri non puoi avere gli stessi diritti". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in occasione della partecipazione alle serate di dibattito elettorale a San Felice Circeo nell'ambito della rassegna "Mediterranea, la civiltà blu". In merito all'invito rivolto al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, a partecipare alla manifestazione pro vax dell'11 settembre, non c'è stata ""nessuna reazione", ha sottolineato. "Molti di noi - ha aggiunto - si sono fatti il vaccino e non credo che nessuno di noi ne avesse voglia, ma lo abbiamo fatto perchè sappiamo che l'alternativa è quello che abbiamo vissuto, le chiusure, le terapie intensive al collasso e tutti i rischi sanitari. Quelli che non si vaccinano rischiano di portare tutti in una condizione drammatica. E' inaccettabile. Come è inaccettabile - ha concluso Calenda - avere piazze con chi dice no ai vaccini ma sì alle aperture e ai tamponi gratis per chi non si vaccina nelle scuole. Esistono doveri accanto ai diritti". (Rer)