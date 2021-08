© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le metropolitane di Roma l'anno prossimo si fermano, al 60 per cento, perchè non è stata fatta la manutenzione. Cose che non avvengono più neanche nell'Africa subsahariana". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in occasione della partecipazione alle serate di dibattito elettorale a San Felice Circeo nell'ambito della rassegna "Mediterranea, la civiltà blu".(Rer)