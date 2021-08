© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata Usa a Kabul ha segnalato oggi in una nota che il governo di Washington non è in grado di assicurare un trasferimento sicuro all’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul per coloro che vogliono lasciare il Paese. Il messaggio è rivolto a connazionali, possessori di green card, i loro coniugi e figli sotto i 21 anni.(Nys)