Afghanistan: militari Usa all’oscuro di moniti intelligence su crollo Kabul

- Le Forze armate Usa non erano a conoscenza delle ricostruzioni d’intelligence secondo cui Kabul e l’Afghanistan sarebbero caduti nelle mani dei talebani nel giro di pochi giorni. Lo ha detto il capo dello Stato maggiore congiunto, Mark Milley, rispondendo ai giornalisti in riferimento alle indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi secondo cui l’intelligence statunitense era in possesso di informazioni tali da prevedere la repentina ed efficace avanzata dei talebani.(Nys)