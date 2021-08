© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che non era possibile portare avanti il ritiro delle Forze armate Usa dall’Afghanistan evitando il caos. Il capo dello Stato Usa si è espresso in questi termini in un’intervista all’emittente “Abc News”. Non credo che ci fosse un modo (per gestire meglio la situazione), guardando col senno di poi, di uscirne senza il caos seguente", ha detto Biden.(Nys)