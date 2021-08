Egitto: Al Sisi presenzia costruzione Città di giustizia nella capitale amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha presenziato alla costruzione della Città della giustizia, il dipartimento dedicato agli uffici giudiziari, nella nuova capitale amministrativa, ubicato accanto al parlamento e al palazzo del governo in modo che i simboli delle principali autorità dello stato, esecutivo, legislativo e giudiziario, fossero integrati in un'area geografica. Lo ha affermato Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana, spiegando che il capo dello Stato ha incontrato il ministro della Giustizia, Omar Marwan, per discutere la costruzione della citta dove troveranno posto le sedi principali dei tribunali.(Cae)