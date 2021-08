© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha escluso la possibilità che le forze statunitensi restino in Afghanistan anche oltre il 31 agosto. "Se rimarranno cittadini americani in Afghanistan, rimarremo per portarli fuori tutti", ha detto il capo dello Stato Usa in un'intervista all'emittente "Abc News". "Cercheremo di evacuare tutti prima", ha precisato Biden. (Nys)