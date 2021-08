Afghanistan: colloquio ministri Esteri Pakistan-Cina, Islamabad lavora per posizione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha avuto oggi un colloquio con l’omologo cinese Wang Yi per discutere della situazione in Afghanistan. Secondo quanto riferisce il quotidiano pakistano “Dawn” Qureshi ha informato il ministro cinese della sua intenzione di fare visita ad altri Paesi della regione per "sviluppare una posizione regionale comune sull’evoluzione della situazione in Afghanistan”. Ieri il governo del Pakistan ha fatto sapere che riconoscerà il regime talebano in Afghanistan solo nell'ambito di una "decisione regionale". Pechino, per parte sua, ha commentato la situazione nel Paese vicino affermando che la Cina rispetta la volontà e la scelta del popolo afgano(Res)