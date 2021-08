Afghanistan: colloquio Biden-Merkel, focus su collaborazione per aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, con la quale ha discusso degli ultimi sviluppi in Afghanistan. Lo rende noto la Casa Bianca. Le parti hanno confermato la "stretta collaborazione" per continuare a garantire "aiuti umanitari al popolo afgano". Biden e Merkel hanno concordato sulla necessità di "sostenere i vicini" dell'Afghanistan e sono fiduciosi di poter "portare avanti il lavoro in occasione dell'imminente G7 virtuale" in programma la prossima settimana.(Nys)