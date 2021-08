Egitto: Covid, ricevuti in tutto 21 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha finora ricevuto in tutto 21.881.600 dosi del vaccino contro il Covid-19, di cinque tipi: Sinovac, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sputnik e AstraZeneca. Lo ha detto oggi in una conferenza stampa Khaled Megahed, portavoce del ministero della Salute del Cairo. Megahed ha affermato che la produzione completa del vaccino Vacsera-Sinovac dovrebbe prendere il via in Egitto all'inizio della prossima settimana, ed entro il 5 settembre saranno prodotti almeno 5 milioni di dosi. "Abbiamo abbastanza materie prime dalla Cina per produrre 14 milioni di dosi del vaccino Vacsera-Sinovac. Si prevede che entro la fine dell'anno verranno prodotti 80 milioni di dosi", ha proseguito il ministro. (Res)