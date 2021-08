Afghanistan: Ghani, ho lasciato Kabul per evitare una catastrofe al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, ha smentito la notizia secondo cui sarebbe fuggito dal Paese portando con sé una grande quantità di denaro, sottolineando di aver lasciato Kabul per evitare “una catastrofe”. Ghani lo ha detto durante un discorso televisivo tenuto questa sera dagli Emirati Arabi Uniti, dove si trova con la famiglia dopo aver lasciato l’Afghanistan domenica scorsa, 15 agosto. “Le accuse di una mia partenza da Kabul con denaro sono prive di fondamento”, ha detto l’ex presidente. “Ho lasciato il Paese per evitare una grande catastrofe”, ha sottolineato Ghani. Nelle scorse ore era circolata la notizia di un presunto ricovero in ospedale ad Abu Dhabi per il capo dello Stato uscente dell’Afghanistan, la cui presenza negli Emirati è stata confermata oggi dalle autorità emiratine. (Res)