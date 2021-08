Viterbo: Molteni (Lega), da forze di Polizia lavoro continuo per ripristinare legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze di Polizia stanno lavorando incessantemente sin dalle prime ore del 14 agosto con senso di responsabilità ed equilibrio per riportare ordine e legalità all'evento rave party, manifestazione non autorizzata in provincia di Viterbo". Lo afferma in una nota Nicola Molteni sottosegretario all'Interno ed esponente della Lega, secondo cui "la situazione è stata sin dall'inizio monitorata, sono stati evitati ulteriori ingressi e sono state identificate numerose persone e veicoli che hanno illegalmente occupato il campo dell'area protetta circostante il lago di Mezzano. Si lavora per ripristinare, nel breve, legalità, sicurezza e per evitare danni ulteriori alla salute e all'ambiente. I responsabili di questo rave abusivo e criminale - conclude - andranno severamente puniti."(Com)