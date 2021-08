Difesa: Algeria, presidente Tebboune rimuove dall'incarico alti ufficiali forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha operato in qualità di comandante in capo delle forze armate e ministro della Difesa alcuni cambiamenti fra i vertici delle forze armate nazionali. E' quanto emerge da un decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale di Algeri, con cui il capo dello Stato ha rimosso il generale Mohamed Bouzouin dall'incarico di comandante dell'Aeronautica. Tra le decisioni citate nel decreto, anche quella di sollevare dai rispettivi incarichi il generale Ammar Zughimi - comandante della Quarta regione militare - e il generale Abdelhakim Marghani, comandante aggiunto della Quinta regione militare. Il medesimo decreto prevede la nomina di Ahmed Salmi alla guida dell'Aeronautica, in sostituzione di Bouzouin. (Ala)