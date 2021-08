Cultura: in Campidoglio la cerimonia laica per ultimo saluto a Piera Degli Esposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerimonia laica oggi in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, per Piera Degli Esposti l'attrice e regista di opere liriche italiana nata a Bologna nel 1938 e morta a Roma il 14 agosto scorso, a 83 anni, a cause di complicanze polmonari. Tanti gli amici e i colleghi che hanno voluto darle un ultimo saluto, nella camera ardente allestita a Palazzo senatorio: dall'amica Dacia Maraini al fratello Franco e i nipoti. Presenti anche l'ex compagno, il regista Massimo Scaglione, Marco Bellocchio, Lucia Mascino, Giorgio Trevez, Milena Vukotic, Concita Di Gregorio e Laura Delli Colli. Una vita professionale eclettica divisa tra cinema, teatro, e televisione costellata da premi e riconoscimenti come i 4 David di Donatello e i 6 Nastri d'argento e il Globo d'oro nel 2011. Tanti fiori bianchi sopra e intorno al feretro, e una foto nella quale regala uno dei suoi grandi sorrisi sono stati allestiti in Protomoteca. (Rer)