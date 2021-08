Usa: Covid, università Connecticut limita accesso a internet per studenti non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'università del Connecticut ha deciso di limitare l’accesso a internet agli studenti che non hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, spiegando che la Quinnipiac University ha inviato una mail in cui richiede agli studenti di vaccinarsi se non vogliono perdere l'accesso alla rete Wi-Fi dell’ateneo. Coloro che non sono stati immunizzati pagheranno inoltre una tariffa da 2.275 dollari a semestre. L'e-mail con i dettagli di queste sanzioni è stata inviata a circa 600 studenti che non avevano presentato alcuna prova di vaccinazione. Sono poco più di 10 mila gli studenti che attualmente frequentano l’università di Quinnipiac. "Il nostro obiettivo è proteggere la salute di tutta la nostra comunità universitaria", si legge nell'e-mail. "Per fare questo dobbiamo sapere se sei stato vaccinato", aggiunge.(Nys)