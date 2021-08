Afghanistan: proteste anti-talebane si estendono anche alla provincia di Khost (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, un esponente di spicco dei talebani, Waheedullah Hashimi, ha rivelato ai media internazionali che l'Afghanistan potrebbe essere governato da un consiglio di governo ora che i talebani hanno preso il controllo, mentre il leader supremo del movimento militante islamista, Haibatullah Akhundzada, manterrà il suo ruolo. I talebani avrebbero anche contattato ex piloti e soldati delle forze armate afgane per unirsi ai loro ranghi. La struttura di potere delineata da Hashimi avrebbe somiglianze con il modo in cui è stato gestito l'Afghanistan l'ultima volta che i talebani sono stati al potere, dal 1996 al 2001. Quindi, il leader supremo Mullah Omar è rimasto nell'ombra e ha lasciato la gestione quotidiana del Paese a un consiglio. Akhundzada avrà probabilmente un ruolo al di sopra del capo del consiglio, una sorta di presidente del Paese. Attualmente Akhundzada ha tre vice: Mawlavi Yaqoob, figlio del mullah Omar, Sirajuddin Haqqani, leader della potente rete militante Haqqani, e Abdul Ghani Baradar, che dirige l'ufficio politico dei talebani a Doha ed è uno dei membri fondatori del gruppo. (segue) (Res)