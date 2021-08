Afghanistan: proteste anti-talebane si estendono anche alla provincia di Khost (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte questioni su come i talebani avrebbero gestito l'Afghanistan devono ancora essere risolte, ha spiegato Hashimi, ma l'Afghanistan non sarà una democrazia. "Non ci sarà alcun sistema democratico perché non ha alcuna base nel nostro paese", ha affermato. “Non discuteremo quale tipo di sistema politico dovremmo applicare in Afghanistan perché è chiaro. È la legge della sharia e basta”. Hashimi ha riferito che nel fine settimana si terrà una riunione dei vertici del movimento per discutere il futuro assetto del governo. Per quanto riguarda le forze di sicurezza Hashimi ha rivelato che i talebani hanno pianificato di istituire una nuova forza nazionale che includa i propri membri e militari del governo disposti a unirsi, in particolare ufficiali che hanno ricevuto formazione all’estero. Le figure di cui i talebani hanno maggiormente bisogno, secondo Hashimi, sono i piloti. Infatti il movimento manca completamente di personale in grado di pilotare gli elicotteri e i velivoli sequestrati alle forze regolari durante la loro rapida conquista del Paese. Inoltre, l’esponente di spicco dei talebani ha sottolineato che i talebani si aspettano che i Paesi vicini, in particolare l’Uzbekistan, restituiscano i velivoli atterrati in questi giorni sul proprio del territorio – in totale 22 aerei e 24 elicotteri – i militari fuggiti oltre confine. (Res)