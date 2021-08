Afghanistan: ministro Esteri Francia, se si prende potere con la forza non si è legittimati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre che i talebani in Afghanistan assecondino con atti concreti il loro desiderio di un riconoscimento internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervenuto all’emittente “Bmf Tv”. “Quando si prende il potere con la forza non si è legittimati. Conosciamo la storia dei talebani e quello che hanno fatto in passato. Conosciamo gli atti di violenza che hanno appena commesso. Sappiamo che compiono molti sforzi per ottenere un riconoscimento internazionale” ma servono atti e non bastano le parole, ha dichiarato il capo della diplomazia francese. “Se i talebani di nuova generazione vogliono un riconoscimento internazionale”, ha continuato Le Drian, “devono permettere l’uscita dal Paese agli afgani che se ne vogliono andare perché hanno paura” e devono scongiurare il ritorno del terrorismo nel loro Paese. “Lo hanno detto agli Stati Uniti all’epoca dei negoziati di Doha ma occorre che lo manifestino concretamente”, ha affermato il ministro. Le Drian ha dichiarato che per la Francia “la questione del riconoscimento internazionale non è attuale” mentre lo è quella “di mettere in sicurezza i nostri compatrioti”. Altrettanto importante è mettere in sicurezza “gli afgani che ci hanno aiutato”. “E’ nostro dovere” assicurare che possano essere “rimpatriati in Francia”. (Frp)