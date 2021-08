Afghanistan: Guerini, continua il ponte aereo Roma-Kabul, altri 103 afgani in volo per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il primo volo di oggi che ha portato in Italia 85 tra ex collaboratori afghani e loro familiari e una cooperante italiana, altri due velivoli C130J sono decollati dal Kuwait alla volta di Kabul per imbarcare altre 103 persone che verranno poi trasportate in Italia con un KC 767 dell’Aeronautica militare. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa. “Grazie alle Forze Armate italiane per lo straordinario lavoro e lo sforzo enorme che stanno svolgendo per assicurare il trasporto dei collaboratori afghani e dei loro familiari. Ringrazio gli oltre 1.500 militari italiani impegnati senza sosta in questa importante operazione", ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, commentando il trasporto umanitario in corso dall'Afghanistan. La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Comando di vertice interforze (Covi), comandata dal generale Luciano Portolano, otto aerei: quattro KC 767 che si alterneranno tra l’area di operazioni e l’Italia e quattro C130J dislocati in Kuwait. E sono oltre 1.500 i militari italiani del Covi impegnati in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul. Personale del Joint Force HQ (Jfhq), del Comando operazioni Forze speciali (Cofs), della Joint Evacuation Task Force (Jetf), della Joint Special Operation Task Force (Jsotf), del Comando operazioni aerospaziali Am (Coa), della 46esima Brigata aerea, del 14esimo stormo dell'Aeronautica militare, della Task force air di Al Salem (Kuwait), oltre a tutti i militari delle Forze armate e dei Carabinieri preposti alla accoglienza e gestione al loro arrivo in Italia. (Com)